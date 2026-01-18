Mercato : Il annule tout avec l’OM au dernier moment !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Actuel entraîneur de Brest, Eric Roy a porté le maillot de l’OM au cours de sa carrière. Joueur du club phocéen entre 1996 et 1999, il aurait toutefois pu partir plus tôt. En effet, il était prévu qu’il rejoigne l’Italie et la Sampdoria de Gênes, mais voilà que c’était sans compter sur Rolland Courbis. A son arrivée sur le banc de l’OM, ce dernier avait tout réglé pour annuler son départ.

Suite à la disparition de Rolland Courbis, de nombreux hommages affluent. Il faut dire que l’ancien entraîneur en a côtoyé du monde. Ça a été le cas d’Eric Roy qui a été son joueur à l’OM. Une histoire qui aurait toutefois ne jamais pu voir le jour. En effet, à l’arrivée de Courbis comme entraîneur du club phocéen, il était prévu que celui qui est aujourd’hui aux commandes de Brest s’en aille. Mais tout a été annulé…

« Rolland a tout réglé en quelques jours » Pour le JDD, Eric Roy a raconté comment Rolland Courbis a annulé son départ de l’OM. « Que m’a apporté Rolland Courbis ? J’étais déjà à l’OM quand il a été nommé. J’étais un peu en conflit avec les dirigeants, j’avais même un accord avec la Sampdoria de Gênes. Rolland a tout réglé en quelques jours parce qu’il savait gérer les hommes et ce type de situations », a-t-il confié.