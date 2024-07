Mercato : En pleine polémique, l’OM veut boucler un gros transfert

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après avoir trouvé un accord avec Manchester United pour le transfert de Mason Greenwood, l’OM a vu plusieurs voix s’élever afin de contester sa potentielle arrivée à Marseille, notamment celle du maire de la ville, Benoît Payan. Ce qui n’a pas fait changer d’avis la direction olympienne pour autant, qui continue de discuter avec l’ailier anglais.

Un transfert qui est loin de faire l’unanimité. Depuis plusieurs semaines, l’OM travaille sur le dossier Mason Greenwood. Écarté par Manchester United après avoir été accusé de violences conjugales par sa compagne, l’ailier âgé de 22 ans s’est relancé en prêt à Getafe la saison dernière. Alors qu’il ne lui reste qu’un an de contrat, jusqu’en juin 2025, les Red Devils veulent s’en séparer et l’OM souhaite le récupérer.

Un transfert qui divise

En ce sens, comme indiqué par le journaliste Fabrizio Romano, un accord a même été trouvé avec Manchester United, autour d’une indemnité de transfert estimée à 30M€. Sauf que les problèmes extra-sportifs de Mason Greenwood divisent les supporters de l'OM et le maire de Marseille, Benoît Payan, s’est opposé à son transfert au micro de RMC : « Je demanderai au président de l'Olympique de Marseille de ne pas recruter Greenwood. Je ne veux pas que mon club soit couvert par la honte de quelqu'un qui tape sa femme. Je ne veux pas que mon club soit couvert des cendres de quelqu’un qui frappe sa femme comme ça. Ce n’est pas acceptable. »

Les discussions se poursuivent entre l’OM et Greenwood

Des propos qui ont agacé l’OM, comme indiqué par La Provence, et qui ont également fait douter Mason Greenwood. Malgré les contestations autour de sa potentielle arrivée, les dirigeants marseillais ne comptent pas abandonner pour autant et espèrent toujours s’attacher les services de l’ailier âgé de 22 ans. En ce sens, Fabrizio Romano indique que les discussions se poursuivent afin de trouver un accord contractuel avec Mason Greenwood. L’OM et Roberto De Zerbi semblent déterminés à le recruter malgré la polémique que suscite son transfert à Marseille.