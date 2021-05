Foot - Mercato - OGC Nice

Mercato : Christophe Galtier aurait identifié son premier renfort à l’OGC Nice !

Publié le 28 mai 2021 à 17h40 par La rédaction

Alors que Christophe Galtier est proche de l’OGC Nice, Loïc Rémy pourrait suivre son ancien entraîneur sur la Côte d’Azur.