Mercato : À l’étranger, un entraîneur attend l’appel du PSG ?

Victor Osimhen est toujours un joueur du Napoli comme Antonio Conte l’a rappelé ces dernières heures. Le PSG est pour sa part, toujours en quête d’un attaquant pendant ce mercato. Le Nigérian intéresse le Paris Saint-Germain, mais au vu des propos tenus par l’entraîneur de Naples, le club parisien se fait désirer.

Le PSG est, et ce depuis l’annonce de Kylian Mbappé de son départ en février dernier, en quête d’un ou de plusieurs joueurs capables de lui succéder sur le front de l’attaque du Paris Saint-Germain. Après avoir essuyé un échec à l’été 2023 comme le10sport.com vous le révélait en octobre dernier, le comité directeur du PSG n’aurait pas fermé le dossier Victor Osimhen.

Antonio Conte confirme le bon de sortie pour Victor Osimhen

Ces dernières semaines, il est spécifié dans la presse italienne que Victor Osimhen dispose d’un bon de sortie de la part de ses dirigeants. Et la nomination d’Antonio Conte n’a rien changé à l’accord mis en place entre les hauts représentants du Napoli et le clan Osimhen. Et c’est le technicien italien en personne qui l’a affirmé.

«Nous ne connaissons toujours pas l’issue de cette histoire»

Samedi, Antonio Conte s’est exprimé sur l’avenir de Victor Osimhen en tenant le discours suivant dans des propos rapportés par Canal-Supporters. « J’ai parlé à Victor et il n’y a aucun changement dans sa situation. C’est un joueur de haut niveau. C’est un joueur de Naples aujourd’hui, donc il doit travailler dur, même si nous avons un accord (pour son éventuel départ, NDLR) et que nous ne connaissons toujours pas l’issue de cette histoire ». Reste à savoir si le PSG dégainera l’offre adéquate aux yeux de Naples pour le transfert de Victor Osimhen.