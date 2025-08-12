«Meilleur que Chevalier» : Ça va chauffer au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Arrivé en provenance du LOSC pour 55M€, bonus compris, Lucas Chevalier débarque avec le statut de numéro 1 au détriment de Gianluigi Donnarumma. Toutefois, l’Italien pourrait bien décidé de ne pas se laisser faire en honorant la dernière année de son contrat afin de démontrer qu’il est meilleur que le nouveau portier du PSG.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, une cohabitation entre Lucas Chevalier et Gianluigi Donnarumma n'est pas à exclure cette saison au PSG. Invité à commenter la situation au sein du club de la capitale, Walid Acherchour confirme que l'Italien aura à cœur de démontrer qu'il est meilleur que l'ancien Lillois.

«Donnarumma se dit qu’il est meilleur que Chevalier» « Aujourd’hui je me mets à la place de Donnarumma, c’est un compétiteur, il se dit qu’il est meilleur que Chevalier. La cohabitation ne doit pas exister. Mais à la place de Donnarumma, je ne suis pas sûr de partir. Je suis son agent je me dis "on va sonder le marché, mais si c’est pour finir en Arabie Saoudite, ou à Galatasaray, on va attendre un an" », lance-t-il sur le plateau de l’After Foot sur RMC avant de poursuivre.