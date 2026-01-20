Mason Greenwood - OM : Le transfert qui va enfin lancer le mercato ?

Axel Cornic

Principal facteur X de l’attaque, Mason Greenwood se retrouve bien seule à l’Olympique de Marseille. Roberto De Zerbi n’a en effet pas beaucoup d’option pour le remplacer et l’un des objectifs de cette fin de mercato hivernal, sera donc de trouver une doublure à l’ailier droit anglais. Et une solution pourrait bien se précises dès les prochains jours...

Depuis son arrivée à l'OM, Pablo Longoria s’est souvent tourné vers la Serie A. Et cette tendance n’a fait que se confirmer avec l’arrivée au poste de directeur sportif de Medhi Benatia, lui aussi grand connaisseur du football italien.

L’OM en pince pour Cancellieri Cet hiver, on a ainsi vu Robinio Vaz rejoindre l’AS Roma dans le cadre d’un transfert à 25M€, bientôt suivi par Pol Lirola, qui va poursuivre sa carrière à l’Hellas Verona. Mais il ne s’agit que de départs et l’OM pourrait enfin recruter en ce mois de janvier, puisque TMW a récemment évoqué un vif intérêt pour Matteo Cancellieri de la Lazio.