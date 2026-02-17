Mason Greenwood : L'IA lui prédit un grand transfert et annonce son prochain club après l'OM !

Axel Cornic

L’Olympique de Marseille se retrouve sans entraineur depuis le départ de Roberto De Zerbi, avec un organigramme totalement chamboulé et peut-être bientôt sans sa plus grande star. Car si les Marseillais n’arrivent pas à se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions, un départ de Mason Greenwood pourrait bien devenir une obligation, avec un très joli transfert qui est déjà prédit par l’intelligence artificielle.

Rien ne va plus à l'OM, où la situation est plus instable que jamais. Les coups de théâtre se sont succédés et le propriétaire Frank McCourt a récemment su intervenir, avec un communiqué confortant Medhi Benatia et écartant Pablo Longoria des sujets sportifs. Mais le plus dur est à venir...

Un gros départ à prévoir ? En plein milieu de saison, l’OM va en effet devoir trouver au plus vite un nouvel entraineur. Car dans un peu plus de dix jours un choc capital se profile face à l’OL, pour la course à la qualification en Ligue des Champions ! Un objectif très important au niveau sportif, mais surtout au niveau économique, puisque la prestigieuse compétition européenne apporte énormément d’argent. Et sans ça, Marseille devra faire d’énormes sacrifices en vendant ses meilleurs éléments lors du prochain mercato estival.