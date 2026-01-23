Mason Greenwood de retour avec son ex : C'est la panique à l'OM !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Plus désiré à Manchester United en raison de ses actes violents et d'harcèlement sexuel envers sa femme, Mason Greenwood s'est refait une santé sportive à l'OM. Selon un journaliste anglais, le comité directeur mancunien retomberait à présent sous le charme de Greenwood. Explications.

En exil de Manchester United depuis 2023 et les faits de violence et d'agression sexuelle envers sa compagne Harriet Robson, Mason Greenwood a dû se relancer en dehors des frontières anglaises dans un premier temps en prêt à Getafe avant de signer pour 30M€ environ à l'OM à l'été 2024.

Chassé de Manchester United, Mason Greenwood brille à l'OM Au sein de l'équipe de Roberto De Zerbi, qui a avoué s'être personnellement impliqué dans le recrutement de Mason Greenwood au téléphone en interview avec L'Equipe en août 2024, l'attaquant anglais de 24 ans a tout bonnement confirmé les grands espoirs placés en lui lors de ses jours passés à l'académie de Manchester United ainsi que l'équipe première.