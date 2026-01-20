Luis Enrique tombe sous son charme : Le PSG va dégainer une grosse offre !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Si l’Atlético Madrid et son directeur du football Mateu Alemany sont très intéressés par Lee Kang-in, lui faire quitter le PSG risque de s’annoncer difficile. Luis Enrique apprécie énormément l’international sud-coréen et souhaite le conserver. En ce sens, le club de la capitale devrait lui faire une offre de prolongation de contrat.

Comme indiqué par AS, l’Atlético Madrid est très intéressé par Lee Kang-in, un joueur que Mateu Alemany apprécie depuis leurs années communes à Valence. Les Colchoneros feront tout pour essayer de recruter le milieu offensif âgé de 24 ans, sous contrat jusqu’en juin 2028 avec le PSG, cet hiver, ou l’été prochain.

Luis Enrique bloque le départ de Lee Kang-in « C'est un footballeur qui plaît beaucoup à Mateu Alemany depuis l'époque de Valence. Il existe une très bonne relation entre le directeur sportif de l'Atlético et l'entourage de Lee Kang-in. Des contacts ont eu lieu ces derniers jours. On m'a dit que l'Atlético allait tout tenter jusqu'au bout pendant ce mercato hivernal, sinon, il allait réessayer à l'été. C'est un objectif très clair pour l'Atlético Madrid », a expliqué le journaliste Matteo Moretto pour DAZN Futbol.