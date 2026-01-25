«Le PSG va se couvrir de gloire» : Le transfert qui fait déjà parler !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Comme l'été dernier, le PSG se montre discret cet hiver. Néanmoins, Luis Enrique s'implique personnellement pour attirer un joueur qu'il connaît. Et vue de l'étranger, ce transfert fait déjà parler, au point de semer le doute sur les réelles intentions parisiennes.

Ce sera peut-être l'un des très jolis coups du mercato d'hiver. Le PSG semble tout proche de boucler le transfert de Dro Fernandez en provenance du FC Barcelone. Un dossier qui fait grandement parler en Espagne. Bojan Krkic Sr se demande même si l'objectif du PSG n'est pas juste de «se couvrir de gloire».

Le transfert de Dro Fernandez fait parler « La décision de partir au PSG soulève de nombreuses interrogations. La Ligue 1 est une compétition beaucoup plus physique et agressive que la Liga, avec plus d'usure et de contacts, ce qui ne favorise pas le profil de Dro. Le système de Luis Enrique, un 4-3-3 sans milieu offensif défini, exige des milieux de terrain un énorme travail défensif, une pression constante et beaucoup de kilomètres parcourus. Dans ce contexte, Dro ne s'intègre pas naturellement. En tant qu'ailier gauche, il n'aurait de l'espace que face à des adversaires très inférieurs, car dans les matchs importants, ce côté est réservé à des profils tels que Kvaratskhelia ou Barcola. Il n'aura pas non plus la tâche facile en tant que faux numéro neuf, où il devra rivaliser avec des joueurs confirmés et de jeunes talents qui ont déjà eu du temps de jeu et joué un rôle important en Liga et en Ligue des champions », écrit-il dans son édito pour SPORT.