Le PSG en danger, il annonce son transfert au Real Madrid

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A 22 ans, Maghnes Akliouche fait le bonheur de l'AS Monaco. Pour encore combien de temps ? Le transfert du prodige français pourrait intervenir dans les mois à venir. Intéressé cet été, le PSG pourrait revenir à la charge à l'été 2025 pour Akliouche. A moins que son avenir soit plutôt du côté... du Real Madrid.

Nouveau phénomène de l'AS Monaco, Maghnes Akliouche aurait d'ores et déjà tapé dans l'oeil du PSG. En effet, cet été, il était question d'un intérêt du club de la capitale pour le milieu offensif de 22 ans. Un transfert qui n'a pas eu lieu, mais cela pourrait n'être que partie remise. Certains expliquaient que le PSG pourrait retenter sa chance en 2025 pour Akliouche.

«Neymar sur ses côtes», un joueur du PSG a souffert ! https://t.co/KhGNaPcSOU pic.twitter.com/SOwLwFjr8E — le10sport (@le10sport) October 30, 2024

« Pour moi, il a plus un style de jeu à l'espagnol »

Quand il s'agit d'évoquer l'avenir de Maghnes Akliouche, Eliesse Ben Seghir, son coéquipier à l'AS Monaco, l'imagine ailleurs qu'au PSG. En effet, dans des propos accordés à L'Equipe, l'international marocain a fait savoir : « Comment j'imagine son avenir ? Très haut. Pour moi, il a plus un style de jeu à l'espagnol. Je ne sais pas s'il est plus pour le Real ou le Barça, mais j'espère le voir dans un de ces grands clubs ».

Akliouche en équipe de France ?

Par ailleurs, Eliesse Ben Seghir espère également voir Maghnes Akliouche avec l'équipe de France dans la prochaine liste de Didier Deschamps : « Si je suis Deschamps, je prends Maghnes ? Je le prends tous les jours ! Après, il y a une forte concurrence. Je ne sais pas quelles sont les attentes à ce poste du coach Deschamps ».