Le PSG boucle un transfert : Déjà un problème annoncé à l'étranger ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Attentif aux opportunités de marché sur ce mercato hivernal, le PSG serait en passe de boucler le transfert d’une jeune pépite ! Si le club parisien va donc pouvoir compter sur un nouveau talent au sein de son effectif, la presse étrangère estime que ce choix n’est pas véritablement cohérent.

Vainqueur sur la pelouse de l’AJ Auxerre ce vendredi soir (0-1), le PSG a provisoirement récupéré sa place de leader de Ligue 1. Ayant pu récupérer la plupart de ses joueurs au cours des dernières semaines, Luis Enrique va pouvoir disposer d’un effectif conséquent lors des prochains rendez-vous du club parisien. Néanmoins, cela n’empêche pas le coach espagnol de se montrer attentif aux opportunités que délivre le mercato hivernal.

Le PSG boucle l’arrivée de Dro Et depuis peu, le PSG a réussi à boucler l’arrivée d’un grand talent en la personne de Dro Fernandez. Tout juste âgé de 18 ans, le milieu offensif du FC Barcelone a décidé de rejoindre le club parisien, lui qui dispose d’une clause libératoire de 6M€. Alors que Paris et surtout Luis Enrique a réussi à convaincre le crack né en 2008 de signer en France, la presse catalane elle, estime que s’engager en Ligue 1 n’est pas forcément un très bon choix pour le tout jeune Dro.