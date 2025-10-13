Lamine Yamal au PSG : C'est le choc !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Ces dernières heures, une folle rumeur a circulé. Selon Romain Molina, le PSG souhaiterait effectivement recruter Lamine Yamal, ce serait même la priorité du côté de Doha qui rêve de réaliser cet énorme transfert. Mais pour Eric Rabesandratana, ce serait une grosse erreur.

Dans une vidéo publiée sur sa chaîne YouTube, Romain Molina a lâché une petite bombe en assurant que du côté de Doha, la direction du PSG faisait de Lamine Yamal sa priorité pour le futur après avoir déjà tenté le coup par le passé.

Le Qatar rêve de Yamal ? « Il y a Manchester City, mais il y a surtout le PSG, parce qu'à Doha on a dit : "on le veut". Ils ont décidé : "On le veut, quoi qu'il arrive un jour, il nous le faut". Et vous connaissez aussi les liens très proches entre Jorge Mendes et les décideurs qataris », révélait le journaliste indépendant.