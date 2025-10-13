Lamine Yamal au PSG : C'est le choc !

Ces dernières heures, une folle rumeur a circulé. Selon Romain Molina, le PSG souhaiterait effectivement recruter Lamine Yamal, ce serait même la priorité du côté de Doha qui rêve de réaliser cet énorme transfert. Mais pour Eric Rabesandratana, ce serait une grosse erreur.
Dans une vidéo publiée sur sa chaîne YouTube, Romain Molina a lâché une petite bombe en assurant que du côté de Doha, la direction du PSG faisait de Lamine Yamal sa priorité pour le futur après avoir déjà tenté le coup par le passé.
Le Qatar rêve de Yamal ?
« Il y a Manchester City, mais il y a surtout le PSG, parce qu'à Doha on a dit : "on le veut". Ils ont décidé : "On le veut, quoi qu'il arrive un jour, il nous le faut". Et vous connaissez aussi les liens très proches entre Jorge Mendes et les décideurs qataris », révélait le journaliste indépendant.
«Je dis non direct !»
Une information qui ne plaît pas du tout à Eric Rabesandratana. « Je dis non direct ! Parce que là on retombe dans ce qu'on a connu avant. Et le comportement de Lamine Yamal aujourd'hui m'interroge sur ses vraies motivations et sur sa capacité de s'intégrer dans une équipe comme le PSG qui est devenue très collective. Tout le monde travaille l'un pour l'autre et je ne suis pas sur que Lamine Yamal soit dans cet état d'esprit. Il a un égo surdimensionné et je pense que ce ne sera pas une bonne pioche. Je ne serais pas fan », assure l'ancien défenseur du PSG au micro d'Ici Paris.