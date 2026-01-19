Lamine Yamal au PSG : C’est confirmé !

Pierrick Levallet

Le PSG tient peut-être son Lamine Yamal. Le club de la capitale a considérablement progressé sur le dossier Dro Fernandez ces dernières heures. Le joueur de 18 ans était considéré comme un élément au profil similaire au phénomène du FC Barcelone. Et son transfert chez les Rouge-et-Bleu semble se confirmer de plus en plus.

Le transfert de Dro Fernandez au PSG se confirme Comme le rapporte SPORT, tout indique que Dro Fernandez poursuivra sa carrière au PSG. Le milieu de terrain de 18 ans s’estime prêt à franchir une nouvelle étape dans sa carrière. Le joueur formé au FC Barcelone se pense capable de s’imposer chez les champions d’Europe 2025.