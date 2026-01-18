Une star au PSG : La signature qui provoque un scandale !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Alors qu’on parle beaucoup de la prolongation d’Ousmane Dembélé ou encore de celle de Bradley Barcola, Fabian Ruiz devrait poursuivre l’aventure au PSG. En effet, le milieu de terrain, lié jusqu’en 2027, va visiblement parapher un nouveau bail avec le club de la capitale. Une signature que certains ont du mal à digérer du côté de l’Espagne.

Longtemps critiqué au PSG, Fabian Ruiz est devenu l’un des maillons forts du schéma de Luis Enrique. Et voilà que l’Espagnol devrait prochainement être récompensé. En effet, une prolongation serait à l’ordre du jour pour l’Espagnol. Actuellement lié jusqu’en 2027, Fabian Ruiz devrait parapher un nouveau bail avec le PSG jusqu’en 2029. Dommage pour ceux qui voulaient revoir l'ancien du Bétis Séville en Liga.

La fuite des talents en Espagne En Espagne, on se plaint de la fuite des talents. Le dernier exemple est le transfert imminent de Dro du FC Barcelone vers le PSG. A ce propos, Artiz Gabolondo a écrit pour AS : « Ça fait mal de voir Mosquera quitter Valence pour Arsenal sans qu'aucun club espagnol ne soit une option viable. C'est aussi pénible de voir Marc Guiu s'enliser dans la jungle de Chelsea quelques mois seulement après ses débuts et son but pour le Barça. Ce qui a commencé avec les adolescents Cesc et Piqué qui ont fait leurs valises pour l'Angleterre est maintenant une tendance à Paris ».