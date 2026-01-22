Kylian Mbappé : La décision radicale du PSG !

En 2022, pour prolonger Kylian Mbappé au PSG, le Qatar lui avait déroulé le tapis rouge. Un salaire XXL avait alors été accordé au Français. Mais voilà qu’aujourd'hui, ces folies financières sont finies à Paris. Ousmane Dembélé peut d’ailleurs s’en rendre compte à l’heure où les négociations sont en cours pour sa prolongation de contrat au PSG.
Du côté du PSG, on souhaite prolonger Ousmane Dembélé. Mais encore faut-il se mettre d’accord, notamment sur le plan financier. Suite à son Ballon d’Or, le numéro 10 parisien espère une augmentation, mais cela ne sera pas à n’importe quel prix pour le club de la capitale. C’est ainsi qu’il avait été révélé que Dembélé réclamait 60M€ par an quand le PSG ne lui offrait que 30M€.
« On a une politique au club, un salary cap pour les joueurs »
Pour le PSG, il n’est plus question d’offrir de gros salaires. Ainsi, pour Canal+, Nasser Al-Khelaïfi a expliqué à propos de ces négociations avec Ousmane Dembélé : « On a une politique au club, un salary cap pour les joueurs. Mais tout le monde le sait, tout le monde le respecte. C’est l’équipe et le club qui sont le plus important. Mais Ousmane est une légende du club. J’adore Ousmane comme joueur et comme personne. C’est une magnifique personne ».
« Une manière de dire, le salaire de Mbappé s'il le veut, il ne l’aura pas
Rebondissant sur les propos du président du PSG, Bertrand Latour a expliqué sur le plateau du Canal Champions Club que ce salary cap signifiait la fin des salaires que Kylian Mbappé avait pu recevoir : « Le salary cap n’existe pas vraiment. C’est une manière de dire et tout le monde l'avait bien compris, le salaire de Mbappé s'il le veut, il ne l’aura pas. Je ne crois pas que ce soit la volonté de Dembélé, mais il sera revalorisé ».