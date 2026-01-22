Kylian Mbappé : La décision radicale du PSG !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En 2022, pour prolonger Kylian Mbappé au PSG, le Qatar lui avait déroulé le tapis rouge. Un salaire XXL avait alors été accordé au Français. Mais voilà qu’aujourd'hui, ces folies financières sont finies à Paris. Ousmane Dembélé peut d’ailleurs s’en rendre compte à l’heure où les négociations sont en cours pour sa prolongation de contrat au PSG.

Du côté du PSG, on souhaite prolonger Ousmane Dembélé. Mais encore faut-il se mettre d’accord, notamment sur le plan financier. Suite à son Ballon d’Or, le numéro 10 parisien espère une augmentation, mais cela ne sera pas à n’importe quel prix pour le club de la capitale. C’est ainsi qu’il avait été révélé que Dembélé réclamait 60M€ par an quand le PSG ne lui offrait que 30M€.

« On a une politique au club, un salary cap pour les joueurs » Pour le PSG, il n’est plus question d’offrir de gros salaires. Ainsi, pour Canal+, Nasser Al-Khelaïfi a expliqué à propos de ces négociations avec Ousmane Dembélé : « On a une politique au club, un salary cap pour les joueurs. Mais tout le monde le sait, tout le monde le respecte. C’est l’équipe et le club qui sont le plus important. Mais Ousmane est une légende du club. J’adore Ousmane comme joueur et comme personne. C’est une magnifique personne ».