«Je confirme», le PSG a bouclé une signature !

Incontournable depuis son arrivée au PSG à l'été 2024, Willian Pacho s'est tout de suite imposé comme un élément majeur du onze-type de Luis Enrique au sein du club de la capitale. Et conformément aux dernières tendances, le défenseur central équatorien aurait déjà bouclé sa prolongation de contrat avec le PSG comme le confirme Fabrice Hawkins.

Recruté en provenance de l'Eintracht Francfort pour 40M€ lors du mercato estival, Willian Pacho (24 ans) était méconnu du grand public au moment de son arrivée au PSG, mais l'international équatorien a réussi à mettre tout le monde d'accord en seulement une saison. Pacho s'est rapidement imposé comme un titulaire indiscutable de Luis Enrique dans le onze-type du PSG, et son avenir à long-terme est même déjà fixé...

Pacho a prolongé au PSG Dans le podcast de l'After Paris sur RMC, le journaliste Fabrice Hawkins annonce que la prolongation de contrat de Willian Pacho est d'ores et déjà signée en coulisses avec le PSG : « Il a prolongé mais ça ne sera pas annoncé maintenant. Le PSG a pour habitude d'attendre un peu, d'avoir trois ou quatre prolongations de contrat pour les annoncer de manière groupée », confie le journaliste.