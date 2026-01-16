«Il me voulait absolument» : Un champion du monde à l'OM, c'est fait !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Quelques jours après l'annonce du décès de Rolland Courbis, Robert Pirès lui a rendu hommage en racontant plusieurs anecdotes à son sujet, dont l'une concerne sa signature à l'OM durant l'été 1998. Et le champion du monde révèle d'ailleurs que c'est bien coach Courbis qui l'a convaincu de signer à Marseille.

Arrivé sur le banc de l'OM durant l'été 1997, Rolland Courbis a fait en sorte de boucler plusieurs jolis coups sur le mercato. C'est ainsi que Robert Pirès révèle que l'ancien coach des Girondins de Bordeaux a tout fait pour le recruter en 1998 alors qu'il était l'une des révélations de D1 avec le FC Metz.

Courbis a convaincu Pirès « Il m’avait un peu considéré comme son fils, il me voulait absolument, il a tout fait pour que je signe à Marseille et sous ses ordres. Et la première saison s’est très bien passée. Il m’a protégé parce qu’il savait que le passage entre Metz et Marseille allait être compliqué. Je ne peux avoir que de très bons souvenirs », confie-t-il au micro de RMC avant d'afficher ses regrets sur sa première saison à l'OM qui aurait pu voir les Marseillais remporter le championnat et la Coupe de l'UEFA.