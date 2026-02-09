«Il me fait penser à Drogba» : Ce crack ciblé par le PSG qui plaît à Mourinho !

Alexis Brunet

Avec l’arrivée de Luis Campos, le PSG est passé maître dans la détection de jeunes talents. Luis Enrique en est friand et il pourrait d’ailleurs en voir arriver d’autres très prochainement. Le club de la capitale serait d’ailleurs sur la piste d’un attaquant qui ressemble beaucoup à Didier Drogba par son style de jeu et qui est très apprécié par un certain José Mourinho.

Lors du mercato hivernal, le PSG n’a pas fait de folie, contrairement à l’OM par exemple. Le club de la capitale n’a fait venir qu’un seul joueur : Dro Fernandez. Ce milieu offensif de 18 ans est arrivé en provenance du FC Barcelone contre un chèque d’environ 8 M€. Paris n’avait pas prévu initialement de recruter, mais l’Espagnol souhaitait quitter le Barça et le champion de France a donc sauté sur l’occasion de s’offrir un nouveau jeune très prometteur.

HE DID IT AGAIN! 🥵



🎬 Menos de um minuto em campo, primeiro toque na bola e golo de Anísio Cabral!#SLBALV | #LigaPortugalBetclic pic.twitter.com/uPBTmdkZPA — SL Benfica (@SLBenfica) February 8, 2026

Luis Campos a d’autres cracks dans son viseur Depuis quelque temps, le PSG a décidé de miser davantage sur les jeunes joueurs, ce qui permet de les attirer plus facilement. Le club de la capitale bénéficie également de l’aide de Luis Campos qui est devenu maître pour ce qui est de dénicher des cracks dans le monde entier. Dernièrement, L’Équipe annonçait d’ailleurs que le conseiller sportif parisien avait dans son viseur l’attaquant de 17 ans du Benfica Lisbonne, Anisio Cabral.