«Il me fait penser à Drogba» : Ce crack ciblé par le PSG qui plaît à Mourinho !

Avec l’arrivée de Luis Campos, le PSG est passé maître dans la détection de jeunes talents. Luis Enrique en est friand et il pourrait d’ailleurs en voir arriver d’autres très prochainement. Le club de la capitale serait d’ailleurs sur la piste d’un attaquant qui ressemble beaucoup à Didier Drogba par son style de jeu et qui est très apprécié par un certain José Mourinho.
Lors du mercato hivernal, le PSG n’a pas fait de folie, contrairement à l’OM par exemple. Le club de la capitale n’a fait venir qu’un seul joueur : Dro Fernandez. Ce milieu offensif de 18 ans est arrivé en provenance du FC Barcelone contre un chèque d’environ 8 M€. Paris n’avait pas prévu initialement de recruter, mais l’Espagnol souhaitait quitter le Barça et le champion de France a donc sauté sur l’occasion de s’offrir un nouveau jeune très prometteur.
Luis Campos a d’autres cracks dans son viseur
Depuis quelque temps, le PSG a décidé de miser davantage sur les jeunes joueurs, ce qui permet de les attirer plus facilement. Le club de la capitale bénéficie également de l’aide de Luis Campos qui est devenu maître pour ce qui est de dénicher des cracks dans le monde entier. Dernièrement, L’Équipe annonçait d’ailleurs que le conseiller sportif parisien avait dans son viseur l’attaquant de 17 ans du Benfica Lisbonne, Anisio Cabral.
« Il me fait penser à Drogba »
Malgré son jeune âge, Anisio Cabral se montre déjà décisif avec les professionnels. Il est par exemple entré en jeu lors des trois derniers matchs de championnat du Benfica Lisbonne et il a trouvé la faille à deux reprises de la tête en seulement 20 minutes de jeu. Forcément, cela plaît à son entraîneur José Mourinho, qui semble revoir l’un de ses anciens joueurs à travers l’attaquant de 17 ans. « Le physique, le jeu dos au but, les appels en profondeur… Il a beaucoup de qualités, dos au but, qui rappellent un joueur que j’ai eu, vraiment très similaires. Il me fait penser à Drogba dos au but… sauf que Drogba, sur cinq centres, a marqué cinq buts de la tête. Vous allez rire et me traiter d’idiot, mais son jeu de tête laisse à désirer. Vu son physique, c’est un aspect qu’il doit vraiment travailler. Il a marqué deux buts de la tête, mais je pense que c’était un miracle. Nous allons bien le gérer, comme nous le faisons avec les autres qui ont déjà intégré l’équipe première. Il doit continuer à travailler et à progresser. » Le PSG pourrait donc signer prochainement le nouveau Drogba, ce qui n’est plutôt pas banal quand on sait que l’ancien international ivoirien est une légende de l’OM.