Il donne son accord au PSG : La trahison qui ne passe pas

Cet hiver, le PSG pourrait réaliser un joli coup en recrutent un jeune joueur très convoité et très prometteur qui avait toutefois donné son accord pour un nouveau contrat dans son club. Un choix qui est donc vu comme une trahison.

Depuis quelques jours, le nom de Dro Fernandez agite le mercato du PSG, et fait grandement parler en Espagne. Et pour cause, le crack espagnol aurait donné son accord pour prolonger avec le FC Barcelone selon Bojan Krkic Sr. Par conséquent, un transfert vers le PSG serait vu comme une trahison.

L'accord avec le PSG qui choquer l'Espagne « Il existait un accord verbal pour améliorer son contrat et en signer un nouveau à l'âge de 18 ans en janvier, ce qui impliquait un changement de statut contractuel et sportif au sein de l'équipe première. Un pari clair du club, même si jusqu'à présent, on n'avait vu que des aperçus de son talent et non des performances complètes de haut niveau », écrit-il dans son édito pour SPORT, avant de poursuivre en s'interrogeant clairement sur la pertinence du choix de Dro Fernandez.