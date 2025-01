Haaland - PSG : Le contrat en or qui fait halluciner Guardiola !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Immense star de l'effectif de Manchester City, Erling Haaland vient de signer un nouveau contrat qui le lie avec le club de Premier League jusqu'en 2034. Si les longs contrats sont assez fréquents en Angleterre, celui du Norvégien dépasse tout entendement et en a surpris plus d'un. A commencer par Pep Guardiola, entraîneur du club, qui ne s'attendait pas à un tel accord pour son joueur. Evidemment, les prétendants de Haaland, à l'image du PSG, sont largement refroidis par la nouvelle.

Alors que certaines rumeurs l'envoyaient déjà vers d'autres clubs sur le mercato, Erling Haaland a passé un message très clair en signant un nouveau contrat le liant à Manchester City jusqu'en 2034. Le Norvégien, qui a débarqué en 2022 après son explosion à Dortmund, pourra faire le bonheur des supporters anglais pendant encore de nombreuses années. Au détriment du Real Madrid ou du PSG qui ont déjà exprimé leur intérêt pour le joueur.

Un contrat hors normes

En France, un tel contrat ne serait pas autorisé. Mais en Angleterre, les règles en vigueur sont différentes et les contrats de plus de cinq ans sont autorisés. C'est pour cette raison qu'Erling Haaland a signé un tel contrat. Mais la durée reste toutefois très surprenante puisque même Pep Guardiola n'en revenait pas. « Quand Ferran Soriano m’a dit à propos du contrat d’Haaland, j’ai dit ‘Pardon ? Excuse moi ?’ Bien sûr que je ne pouvais pas y croire ! Ce n’était jamais arrivé avant. Il a dit ‘J’aimerais convaincre Erling de rester pour 10 ans !’ et c’est arrivé... Le club, Erling, son agent, sa famille, nous le voulions tous ! » a-t-il expliqué au micro de Sky Sports.

C'est fini pour le PSG ?

Sur la liste des prétendants d'Erling Haaland, le PSG voit cette signature comme une mauvaise nouvelle puisque l'espoir de le voir un jour rejoindre le club de la capitale s'amincit. Le Norvégien était lié précédemment à Manchester City jusqu'en 2027, ce qui laissait entrevoir des discussions l'été prochain ou celui d'après. Il faudra désormais patienter encore quelques années.