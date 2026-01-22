Greenwood : L’OM prêt à le vendre, il balance une info décisive !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Aujourd’hui, Mason Greenwood est un joueur de l’OM et chaque week-end, il faut le bonheur du club phocéen. Mais jusqu’à quand va durer cette belle histoire ? Si l’Anglais est sous contrat jusqu’en 2029, il intéresserait plusieurs cadors européens. Greenwood pourrait donc prochainement quitter l’OM et voilà que Roberto De Zerbi a fait une confidence sur la réalisation de ce transfert.

Malgré la polémique, l’OM avait décidé d’aller jusqu’au bout du recrutement de Mason Greenwood. Sportivement, le club phocéen a fait le bon choix tant l’Anglais brille sur le terrain. Et voilà qu’il pourrait ne pas s’éterniser du côté de Marseille. En effet, Greenwood pourrait prochainement rejoindre un grand club européen et l’OM a semble-t-il certaines conditions pour le vendre.

« Greenwood doit rester à l’OM, tant que… » C’est Roberto De Zerbi qui s’est exprimé sur ce possible départ de Mason Greenwood. Ainsi, pour Viva El Futbol, l’entraîneur de l’OM a fait savoir : « Je crois que Greenwood doit rester à l’OM, tant qu’il ne sera pas prêt à jouer les protagonistes dans une grande équipe européenne ».