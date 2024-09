Euro, Ibiza, faux espoirs… L’été mouvementé d’Adrien Rabiot avant de signer à l’OM

Arnaud De Kanel

Cet été, Adrien Rabiot a connu une période intense, marquée par sa participation à l'Euro et sa quête d'un nouveau projet après avoir quitté la Juventus. Après de nombreuses spéculations sur sa future destination, c'est finalement à l'Olympique de Marseille que le milieu de terrain français pose ses valises, à la surprise générale. Reposé et en pleine forme après quelques jours de détente à Ibiza, Rabiot semble prêt à relever ce nouveau défi dans le championnat français, ajoutant ainsi une nouvelle page à sa carrière déjà bien remplie.

Adrien Rabiot a rejoint l'OM pour les deux prochaines saisons. Mais une question clé se pose déjà dans l'esprit des observateurs : dans quel état physique se trouve le milieu de terrain international ? En effet, depuis sa dernière apparition avec les Bleus lors de l'Euro, Rabiot n'a plus pris part à un entraînement collectif. L'OM espère vite évaluer la forme du joueur.

Rabiot est parti à Ibiza

Dans son édition du lundi, L’Équipe révèle des informations supplémentaires concernant Adrien Rabiot. Le milieu de terrain des Bleus aurait profité de quelques jours de repos bien mérités après la défaite de la France face à l'Espagne en demi-finale de l'Euro. Rabiot aurait choisi de se rendre à Ibiza, un lieu de villégiature particulièrement prisé par les stars du ballon rond. Après cette courte escapade, l'international français s’est rapidement remis au travail, enchaînant les séances d’entraînement individuel afin de rester au top physiquement, tout en attendant de finaliser son avenir au sein d’un nouveau club.

«J'ai eu des discussions avec certains clubs»

Adrien Rabiot a donc vécu un été très mouvementé entre sa participation à l'Euro, ses vacances à Ibiza ainsi que les nombreux faux espoirs au sujet de son avenir, lui qui a failli signer au Milan et à Manchester United. « J'ai eu des discussions avec certains clubs. J'ai voulu prendre un peu plus de temps pour souffler et récupérer, rester avec ma famille et mes amis. Il y a eu des circonstances aussi, parfois je n'étais pas convaincu par le projet sportif. J'ai pu discuter avec Benatia et le coach, et tout est allé rapidement », révélait d'ailleurs le nouvau joueur de l'OM en conférence de presse.