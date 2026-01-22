Discussion secrète avec un joueur de l'équipe de France : C'est officiel pour son transfert à l'OM !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Entre l'Olympique de Marseille et Arsenal, le courant passe plus que bien. Matteo Guendouzi, Nuno Tavares, Sead Kolasinac ou encore William Saliba, ils ont tous troqué la tunique des Gunners pour celle de l'OM ces dernières années que ce soit momentanément ou définitivement. Ethan Nwaneri est le dernier en date, convaincu par Saliba en personne.

Natif de Bondy et ayant grandi en région parisienne, William Saliba est cependant tombé amoureux de l'OM au cours de sa pige en prêt pendant la saison 2021/2022. Il ne s'en est pas caché au cours d'une vidéo à Clairefontaine avec le streamer AmineMaTué il y a quelques mois de cela.

«William Saliba m'a dit que l'OM était l'un des meilleurs clubs au monde» A présent patron de la défense d'Arsenal aux côtés de Gabriel, l'international français a fait la publicité de l'Olympique de Marseille auprès d'Ethan Nwaneri. Le jeune milieu offensif et ailier droit de 18 ans a quitté Arsenal mercredi sous la forme d'un prêt de cinq mois sans option d'achat. A son arrivée à l'aéroport de Marignane, le Gunner de 18 ans a évoqué les raisons de sa venue à l'OM. « William Saliba m'a dit que l'OM était l'un des meilleurs clubs au monde. Roberto De Zerbi est également l'un des meilleurs entraîneurs au monde »