Départ de l'OM : Forcé de partir, ce joueur bien connu «s'est mis en tête de revenir»

Il arrive à certains joueurs de se retrouver poussés vers la sortie, un moyen pour leur club de récupérer un joli chèque sur le marché des transferts afin de renflouer les caisses. L’Olympique de Marseille est notamment coutumier du fait, et il n’a pas fallu attendre l’ère McCourt…

Dans son histoire, l’Olympique de Marseille a réalisé quelques ventes importantes. Michy Batshuayi reste encore aujourd’hui le joueur qui a permis à la formation phocéenne d’empocher la plus grosse somme avec son transfert pour Chelsea à l’été 2016 pour 39 millions d’euros. Le Belge devance Didier Drogba (38,5M€), Franck Ribéry (30M€), Elye Wahi (26M€), Frank Anguissa (25M€), Renan Lodi (23M€), Luis Henrique (22,8M€), Robinio Vaz (22M€), Giannelli Imbula (20M€) et Florian Thauvin (18M€). Ce dernier avait pris la direction de Newcastle en 2015, un transfert qu’il n’avait pas vu venir.

« Très vite, il s'est mis en tête de revenir » À l’occasion du match opposant l’OM au RC Lens ce samedi soir (21h05) au Vélodrome, Vincent Labrune est revenu sur le départ de l’international français. « Il est parti à regret, à l'arrache, il ne le voulait pas. Il nous a permis de prendre 17 M€, en cash, et de régler les problèmes de trésorerie du club. Mais, très vite, il s'est mis en tête de revenir », confie le président de la LFP, à la tête de l’OM à l’époque, dans les colonnes de L'Équipe.