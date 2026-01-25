Dembélé - 50M€ : Le PSG refait le coup !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ousmane Dembélé est aujourd’hui un joueur du PSG. Le club de la capitale l’avait recruté en 2023 au FC Barcelone en activant sa clause libératoire de 50M€. Un cadeau quand on voit ce qu’a pu faire le Français à Paris. Et voilà qu’en ce mercato hivernal, le PSG pourrait bien profiter d’une nouvelle belle occasion.

En 2023, le PSG s’était offert les services d'Ousmane Dembélé, le faisant venir en provenance du FC Barcelone. Et pour recruter celui qui est devenu Ballon d’Or, le club de la capitale a profité de sa clause libératoire assez basse, qui était de 50M€. Un investissement aujourd’hui plus que rentable pour le PSG et voilà que l'histoire semble se répéter avec la prochaine arrivée de Dro grâce à sa clause libératoire… de 6M€.

« Une clause assez faible pour son talent » A l'occasion d’After Paris, Fabrice Hawkins s'est exprimé sur l’arrivée annoncée de Dro au PSG et sa clause libératoire à 6M€. Le journaliste RMC a expliqué dans un premier temps : « La particularité du dossier c’est qu’il a une clause assez faible pour son talent. Forcément ça énerve la direction du FC Barcelone ».