Dembélé - 50M€ : Le PSG refait le coup !

Ousmane Dembélé est aujourd’hui un joueur du PSG. Le club de la capitale l’avait recruté en 2023 au FC Barcelone en activant sa clause libératoire de 50M€. Un cadeau quand on voit ce qu’a pu faire le Français à Paris. Et voilà qu’en ce mercato hivernal, le PSG pourrait bien profiter d’une nouvelle belle occasion.
En 2023, le PSG s’était offert les services d'Ousmane Dembélé, le faisant venir en provenance du FC Barcelone. Et pour recruter celui qui est devenu Ballon d’Or, le club de la capitale a profité de sa clause libératoire assez basse, qui était de 50M€. Un investissement aujourd’hui plus que rentable pour le PSG et voilà que l'histoire semble se répéter avec la prochaine arrivée de Dro grâce à sa clause libératoire… de 6M€.
« Une clause assez faible pour son talent »
A l'occasion d’After Paris, Fabrice Hawkins s'est exprimé sur l’arrivée annoncée de Dro au PSG et sa clause libératoire à 6M€. Le journaliste RMC a expliqué dans un premier temps : « La particularité du dossier c’est qu’il a une clause assez faible pour son talent. Forcément ça énerve la direction du FC Barcelone ».
« Ils ont cédé pour Dro, pour Dembélé à l’époque »
C’est ensuite qu’il a fait un parallèle avec le transfert d’Ousmane Dembélé en 2023, lâchant : « Comment j’explique que sa clause soit à 6M€ ? Une bonne négo. Comment t’expliques que la clause de Dembélé était de 50M€ à l’époque ? Bah ce sont des bonnes négos tout simplement. Il y a un rapport de force entre les agent et le club et si tu veux mon joueur, il faut accepter telle condition. Ils ont cédé pour Dro, pour Dembélé à l’époque ».