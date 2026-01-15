De Zerbi : L’appel d’une légende pour le faire quitter l’OM !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Bien que Michael Carrick ait été nommé entraîneur intérimaire après le départ de Ruben Amorim, Manchester United devrait chercher à en recruter un nouveau l’été prochain. En ce sens, les Red Devils s’intéressent à celui de l’OM, Roberto De Zerbi. Selon la légende du club Rio Ferdinand, le technicien italien serait l’homme idéal pour les Mancuniens.

Deux ans après l’avoir recalé pour rejoindre l’OM, Roberto De Zerbi pourrait-il se laisser tenter par le poste d’entraîneur de Manchester United ? Des contacts avaient eu lieu à l’été 2024 entre les deux parties, mais le technicien italien avait finalement choisi l’OM et les Red Devils avaient conservé Erik ten Hag, dont le remplaçant, Ruben Amorim, a été démis de ses fonctions la semaine dernière.

Ferdinand veut voir De Zerbi à Manchester United Michael Carrick a été nommé entraîneur intérimaire, mais un nouveau devrait être recruté l’été prochain. En ce sens, Rio Ferdinand a donné le nom de l’entraîneur qui, selon lui, serait idéal pour Manchester United, à savoir Roberto De Zerbi. « Quelqu’un qui est libre en ce moment ; pas forcément libre, mais quelqu’un qui est accessible. Plus encore que quelqu’un comme [Thomas] Tuchel — qui serait aussi l’un de mes principaux choix —, c’est De Zerbi. Je vous le dis. Peu importe le système qu’il veut mettre en place, c’est un véritable entraîneur, capable de faire travailler les joueurs et de les faire bien jouer », a-t-il déclaré dans une vidéo diffusée sur sa chaîne YouTube.