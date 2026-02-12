Crise à l’OM : Le projet McCourt bientôt secoué par un autre départ ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

L'OM se retrouve actuellement au coeur de l'actualité sportive, et pas forcément pour de bonnes raisons. Après la claque reçue face au PSG, Roberto De Zerbi quitté ses fonctions d'entraîneur. Et l'avenir du projet mis en place par Frank McCourt, le propriétaire américain de l'OM, pourrait être encore davantage menacé par une autre menace de départ au sein de la direction du club.

C'est la crise à l'OM ! Fraîchement éliminé de la Ligue des Champions au terme d'un scénario rocambolesque et largement dominé par le PSG dimanche dernier au Parc des Princes en championnat (défaite 5-0), le club phocéen a été secoué ces dernières heures par une annonce officialisée en pleine nuit : celle du départ de Roberto de Zerbi, qui quitte donc ses fonctions d'entraîneur de l'OM un an et demi après sa nomination. Un nouveau tournant délicat à gérer pour les dirigeants marseillais, et c'est justement l'un d'entre eux qui pourrait emboiter le pas et également envisager de quitter l'OM d'ici quelques semaines : Medhi Benatia.

Et si Benatia qui lui aussi l'OM ? Mardi soir, au micro de l'After Foot sur RMC Sport, Daniel Riolo a affiché un discours peu rassurant sur le futur du directeur sportif de l'OM, dont un éventuel départ marquerait un nouveau tournant dans le projet instauré par Frank McCourt : « Attention à ce que cette fin de saison ne termine pas en bordel complet avec Benatia qui annonce à la fin que c'est terminé et qui part (...) On retombe dans l'ADN OM et on en sortira jamais, c'est absolument terrible », a lâché Riolo, qui s'interroge donc sérieusement sur l'avenir de Medhi Benatia à la direction sportive de l'OM. Et il n'est pas le seul.