Chef cuisinier, détective... Les deux annonces inattendues sur le mercato au PSG !  

Le mercato hivernal a refermé ses portes en France et du côté du PSG, on en a profité pour amener un nouveau joueur en la personne de Dro Fernandez. Luis Campos est ainsi allé chercher le jeune milieu de terrain du côté du FC Barcelone. Un nouveau dossier mené donc par le conseiller sportif du PSG, lui dont les missions peuvent s'apparenter à bien d'autres métiers. Explications.

En 2022, les clés du projet sportif du PSG changeaient de main. Leonardo quittait ainsi ses fonctions et était alors remplacé par Luis Campos. Après Monaco ou encore le Real Madrid, le Portugais débarquait ainsi à Paris avec notamment la charge de gérer le mercato. Excellant dans ce domaine, Luis Campos a ses propres méthodes que l'on peut d'ailleurs rapprocher de celles de métiers bien différents de celui d'un recruteur.

« C'est un travail dans lequel il faut essayer de passer incognito » Luis Campos s'occupe donc du mercato du PSG et voilà que pour mener à bien ses dossiers, le conseiller sportif parisien doit se comporter... comme un détective. En effet, lors d'un entretien accordé à TF1, Campos a confié : « On pourrait résumer un bon scout à un détective privé. Pister un joueur, c'est comme mener une enquête ? C'est un travail dans lequel il faut essayer de passer incognito. Personne ne doit s'apercevoir que je suis là. C'est l'art de la dissimulation. Même si tout est plus compliqué aujourd'hui. Tout le monde est à l'affût, des gens ont parfois accès à la liste des passagers du vol sur lequel on a embarqué. Mais je continue tout de même de me déplacer. C'est important pour moi, c'est une manière de rester dans le coup. À tout moment, je peux aller n'importe où dans le monde juste pour voir un match de football ».