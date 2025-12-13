C'est fini avec le PSG, «on m'a annoncé que je devais quitter le club» !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En 2016, le PSG avait réussi à mettre la main sur Grzegorz Krychowiak. Pour cela, le club de la capitale avait déboursé plus de 27M€ afin de l'arracher au FC Séville. Un recrutement qui n'a toutefois pas été une grande réussite. Ainsi, dès l'été 2017, le Polonais a été envoyé en prêt en Angleterre et le PSG avait été très clair avec lui.

Ayant porté le maillot du PSG pendant la saison 2016-2017, Grzegorz Krychowiak a ensuite enchainé les prêts à West Bromwich Albion et Lokomotiv Moscou avant d'être transféré définitivement en Russie. Le recrutement du Polonais n'a donc pas été une réussite pour le club de la capitale, qui s'en est vite rendu compte. Ainsi, à l'été 2017, un an après avoir été recruté, Krychowiak avait donc été exfiltré par le PSG.

« On m'a annoncé que je devais quitter le club » Interrogé par AS, Grzegorz Krychowiak est revenu sur cette séparation avec le PSG à l'été 2017. C'est alors que le Polonais a pu raconter : « Je suis arrivé au PSG plein d'enthousiasme, quand s'est-il estompé ? Quand on m'a annoncé que je devais quitter le club. C'était en janvier, je crois ».