«C’est ce qu’il s’est passé» au PSG : La prédiction s’est réalisée après le départ de Kylian Mbappé

En 2024, après 7 saisons sous le maillot du PSG, Kylian Mbappé décidait de faire ses valises. Arrivé au terme de son contrat, le Français a réalisé son rêve en s’engageant avec le Real Madrid. Pour le club de la capitale, ça a forcément été une grosse perte, mais voilà que le PSG a réussi à surmonter ce départ de Mbappé. Comme ça a pu être prédit en interne.

Avec ses nombreux buts, Kylian Mbappé portait l’attaque du PSG du temps où il portait le maillot du club de la capitale. Mais voilà qu’en 2024, le Français a fait ses valises. Avec ce départ, on s’inquiétait alors de ce qu’allait devenir le PSG, notamment dans le secteur offensif. Mais s’il y en a bien un qui n’a pas douté, c’est Luis Enrique. Et force est de constater que l’entraîneur parisien a eu raison après le départ de Kylian Mbappé.

« Luis Enrique nous a mis dans la tête que… » Pendant que certains prédisaient le pire au PSG après le départ de Kylian Mbappé, ce n’était pas le cas de l’entraîneur parisien. Et l’Espagnol l’avait clairement exprimé à ses joueurs. En effet, pour So Foot, en 2025, Fabian Ruiz racontait à propos du discours de Luis Enrique : « Un grand joueur comme Kylian Mbappé est parti, quelqu’un qui apportait énormément à l’équipe et au club, et on avait tous conscience que ce serait compliqué sans lui. Mais Luis Enrique nous a mis dans la tête que même avec ce départ, on formerait une équipe aussi bonne, voire meilleure que l’année précédente ».