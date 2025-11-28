«Ça pue le flop» : Transfert bouclé, catastrophe annoncée au PSG !

Lucas Chevalier avait de grandes chaussures à combler en prenant la place de Gianluigi Donnarumma dans les buts du PSG pendant le mercato estival. Résultat, après près de trois mois et demi de compétition, les doutes subsistent sur sa plus-value à l’équipe. Walid Acherchour va jusqu’à évoquer les prémices d’un flop.
Contre un chèque de 55M€ bonus compris, le PSG s’est offert la doublure de Mike Maignan en équipe de France après s’être mis d’accord avec le LOSC sur les modalités de l’opération. Lucas Chevalier (24 ans) connaît toutefois des débuts mitigés dans les buts du Paris Saint-Germain et doit endosser le costume de successeur de Gianluigi Donnarumma, portier de l’équipe qui restera ad vitam aeternam comme la première du PSG à avoir raflé la Ligue des champions.
«Il inspire la peur à tous ses supporters et tous ses coéquipiers»
Faisant preuve d’une certaine fébrilité mentale, Lucas Chevalier a un costume trop grand au PSG aux yeux de Walid Acherchour. « On est loin du compte avec Chevalier. Encore une fois, il est sauvé par le résultat. On n'en parlera pas dans une presse sympa, parce qu'il y a 5-3 à la fin. Mais comme contre le Barça et comme contre Tottenham en Super Coupe d'Europe. La réalité c'est que ce soir (mercredi, NDLR), il n'inspire aucune peur à l'adversaire, mais il inspire la peur à tous ses supporters et tous ses coéquipiers ».
«Le but est trop grand avec Chevalier. Plus ça avance, plus ça pue le flop»
Pire, sur le plateau du Winamax FC, le consultant du média et de RMC craint un flop pour le PSG avec le transfert de Lucas Chevalier. « A chaque fois qu'il y a une frappe, il y a but ! Et pourtant, il avait fait un bon match contre Le Havre. Mais Chevalier, il est venu pour ce type de match (contre Tottenham, NDLR). Le deuxième but, c'est cataclysmique, c'est l'école du cirque, c'est le cirque Zavatta. C'est exactement la même chose (...) J'ai l'impression que le maillot est trop grand et que le but est trop grand avec Chevalier. Plus ça avance, plus ça pue le flop. La gestion mentale, le leadership... il a tout perdu ».