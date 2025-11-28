«Ça pue le flop» : Transfert bouclé, catastrophe annoncée au PSG !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Lucas Chevalier avait de grandes chaussures à combler en prenant la place de Gianluigi Donnarumma dans les buts du PSG pendant le mercato estival. Résultat, après près de trois mois et demi de compétition, les doutes subsistent sur sa plus-value à l’équipe. Walid Acherchour va jusqu’à évoquer les prémices d’un flop.

Contre un chèque de 55M€ bonus compris, le PSG s’est offert la doublure de Mike Maignan en équipe de France après s’être mis d’accord avec le LOSC sur les modalités de l’opération. Lucas Chevalier (24 ans) connaît toutefois des débuts mitigés dans les buts du Paris Saint-Germain et doit endosser le costume de successeur de Gianluigi Donnarumma, portier de l’équipe qui restera ad vitam aeternam comme la première du PSG à avoir raflé la Ligue des champions.

«Il inspire la peur à tous ses supporters et tous ses coéquipiers» Faisant preuve d’une certaine fébrilité mentale, Lucas Chevalier a un costume trop grand au PSG aux yeux de Walid Acherchour. « On est loin du compte avec Chevalier. Encore une fois, il est sauvé par le résultat. On n'en parlera pas dans une presse sympa, parce qu'il y a 5-3 à la fin. Mais comme contre le Barça et comme contre Tottenham en Super Coupe d'Europe. La réalité c'est que ce soir (mercredi, NDLR), il n'inspire aucune peur à l'adversaire, mais il inspire la peur à tous ses supporters et tous ses coéquipiers ».