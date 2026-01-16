50M€ : La nouvelle folie avec Kylian Mbappé !

Depuis plus d’un an désormais, la pointe de l’attaque du Real Madrid est occupée par Kylian Mbappé. Hormis Gonzalo Garcia, aucun autre attaquant central n’a pu jouer à ce poste depuis l’arrivée du Français. Néanmoins, cela n’empêcherait pas les Merengue de viser un crack à plus de 50M€ qui évolue en tant que numéro 9.
Le Real Madrid est en crise. Cette semaine a été marquée par le départ de Xabi Alonso, qui n’arrivait plus du tout à gérer ce vestiaire. Pour Kylian Mbappé et ses partenaires, il va falloir rapidement réagir dans un premier temps sous la direction d’Alvaro Arbeloa.
Un nouvel attaquant au Real Madrid ?
Mais si le club madrilène se cherche encore, son effectif pourrait à nouveau être remanié dans les prochains mois. Et de manière assez surprenante, le Real serait actuellement intéressé par l’arrivée d’un nouvel attaquant. Malgré les présences de Kylian Mbappé et de Gonzalo Garcia à ce poste, la direction merengue aurait craqué pour un crack évoluant en Bundesliga.
Le Real lorgne Christian Kofane
C’est en tout cas ce que révèle Sky Germany ce vendredi. Le média annonce que le Real Madrid est sur les traces de Christian Kofane. Né en 2006, l’international Camerounais du Bayer Leverkusen est déjà estimé à plus de 50M€ en termes de prix. Reste désormais à savoir si Madrid passera à l’action...