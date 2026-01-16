50M€ : La nouvelle folie avec Kylian Mbappé !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Depuis plus d’un an désormais, la pointe de l’attaque du Real Madrid est occupée par Kylian Mbappé. Hormis Gonzalo Garcia, aucun autre attaquant central n’a pu jouer à ce poste depuis l’arrivée du Français. Néanmoins, cela n’empêcherait pas les Merengue de viser un crack à plus de 50M€ qui évolue en tant que numéro 9.

Le Real Madrid est en crise. Cette semaine a été marquée par le départ de Xabi Alonso, qui n’arrivait plus du tout à gérer ce vestiaire. Pour Kylian Mbappé et ses partenaires, il va falloir rapidement réagir dans un premier temps sous la direction d’Alvaro Arbeloa.

Un nouvel attaquant au Real Madrid ? Mais si le club madrilène se cherche encore, son effectif pourrait à nouveau être remanié dans les prochains mois. Et de manière assez surprenante, le Real serait actuellement intéressé par l’arrivée d’un nouvel attaquant. Malgré les présences de Kylian Mbappé et de Gonzalo Garcia à ce poste, la direction merengue aurait craqué pour un crack évoluant en Bundesliga.