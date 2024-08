Mercato : Le PSG veut boucler un transfert à 20M€, une solution inespérée est trouvée ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Depuis son arrivée en provenance du FC Valence à l’été 2022, Carlos Soler n’a pas su trouver sa place au Paris Saint-Germain se contentant d’entrées en jeu ou de titularisations lors de matches sans grand enjeu. Une situation qui pourrait l’amener à plier bagage durant le mercato, avec un potentiel retour en Liga dans les tuyaux.

L’Olympique de Marseille n’est pas le seul club à vouloir se séparer d’indésirables durant l’été. En plus des fins de contrat de Layvin Kurzawa, Keylor Navas ou encore Sergio Rico, le PSG a déjà réussi à trouver une porte de sortie à Renato Sanches et Cher Ndour, prêtés respectivement à Benfica et Besiktas. D’autres départs sont espérés, et pas des moindres puisque Milan Skriniar, Danilo Pereira ou encore Manuel Ugarte ne seront pas retenus en cas d’offre satisfaisante, et il en est de même pour Carlos Soler.

La Real Sociedad suit Carlos Soler

Loin d’apparaître comme un indispensable aux yeux de Luis Enrique, Carlos Soler pourrait retrouver le championnat espagnol avant la fin de l’été. Comme évoqué dernièrement, et confirmé par le quotidien AS ce mercredi, la Real Sociedad est toujours intéressée par les services de l’international espagnol.

Le PSG attend 20M€

Malgré le rôle du milieu offensif dans l’effectif, le PSG ne compte pas le brader et attendrait 20M€ pour s’en séparer, soit un peu plus que montant déboursé pour son arrivée il y a deux ans (18M€). Le recrutement de Mikel Merino par Arsenal attendu depuis plusieurs jours pourrait faire avancer la situation de Carlos Soler.