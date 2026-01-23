Mbappé - Zidane : Il va y avoir un problème !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après avoir convaincu Luca Zidane, l’Algérie ne compte pas s’arrêter là. En effet, selon les derniers échos, les Fennecs voudraient désormais convaincre Ethan Mbappé ainsi qu’Elyaz Zidane de rejoindre la sélection. Deux cas bien différents et voilà que l’Algérie pourrait se heurter à un problème dans ses démarches. Explications.

La CAN désormais terminée, l’Algérie a les yeux rivées sur la prochaine Coupe du monde, étant notamment dans le groupe de l’Argentine de Lionel Messi. Et pour cet évènement, les Fennecs veulent avoir les meilleures armes. Cela pourrait être le cas avec l’arrivée de nouveaux joueurs bi-nationaux. C’est ainsi que dernièrement, les regards se tournent notamment vers Ethan Mbappé et Elyaz Zidane.

Ethan Mbappé, un cas facile ? Contrairement à son frère, Kylian Mbappé, Ethan Mbappé tournera-t-il lui le dos à l’équipe de France pour rejoindre l’Algérie ? C’est une possibilité. Et selon les informations de La Gazette du Fennec, faire venir le milieu de terrain du LOSC serait plus facile pour les Fennecs. En effet, Mbappé n’ayant aucune sélection avec les jeunes de l’équipe de France, pas besoin de changer de nationalité sportive.