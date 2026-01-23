Mbappé - Zidane : Il va y avoir un problème !

Après avoir convaincu Luca Zidane, l’Algérie ne compte pas s’arrêter là. En effet, selon les derniers échos, les Fennecs voudraient désormais convaincre Ethan Mbappé ainsi qu’Elyaz Zidane de rejoindre la sélection. Deux cas bien différents et voilà que l’Algérie pourrait se heurter à un problème dans ses démarches. Explications.
La CAN désormais terminée, l’Algérie a les yeux rivées sur la prochaine Coupe du monde, étant notamment dans le groupe de l’Argentine de Lionel Messi. Et pour cet évènement, les Fennecs veulent avoir les meilleures armes. Cela pourrait être le cas avec l’arrivée de nouveaux joueurs bi-nationaux. C’est ainsi que dernièrement, les regards se tournent notamment vers Ethan Mbappé et Elyaz Zidane.
Ethan Mbappé, un cas facile ?
Contrairement à son frère, Kylian Mbappé, Ethan Mbappé tournera-t-il lui le dos à l’équipe de France pour rejoindre l’Algérie ? C’est une possibilité. Et selon les informations de La Gazette du Fennec, faire venir le milieu de terrain du LOSC serait plus facile pour les Fennecs. En effet, Mbappé n’ayant aucune sélection avec les jeunes de l’équipe de France, pas besoin de changer de nationalité sportive.
Ça va être compliqué avec Elyaz Zidane ?
C’est sur ce détail que l’Algérie pourrait avoir plus de complications avec Elyaz Zidane. En effet, le fils de Zinedine Zidane compte plusieurs sélections avec les sélections jeunes de l’équipe de France. C’est ainsi que s’il veut jouer pour l’Algérie et rejoindre son frère, Luca, le joueur du Betis Séville aura besoin d’un bon de sortie de la FFF.