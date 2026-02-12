L’OM se sépare de De Zerbi, un intime dévoile le moment qui a tout fait basculer

Alexis Brunet

Pour la fin de la saison, l’OM devra faire sans Roberto De Zerbi. L’entraîneur italien a été remercié dans la nuit de mardi à mercredi soir, à cause des mauvaises performances du club phocéen dernièrement. Depuis quelques jours, le technicien de 46 ans semblait avoir pris sa décision et un de ses intimes a dévoilé le moment qui a tout fait basculer.

« L’Olympique de Marseille et Roberto De Zerbi, entraîneur de l’équipe première, annoncent la fin de leur collaboration d'un commun accord. À la suite d’une concertation réunissant l’ensemble des parties prenantes de la direction du club – propriétaire, président, directeur du football et entraîneur – il a été décidé d’opter pour un changement à la tête de l’équipe première. Une décision collective, difficile, prise au terme d’une réflexion approfondie dans l’intérêt du club pour répondre aux enjeux sportifs de cette fin de saison. L’Olympique de Marseille tient à remercier Roberto De Zerbi pour son investissement, son engagement, son professionnalisme et son sérieux, marqués notamment par la 2ᵉ place obtenue lors de la saison 2024/25. Le club lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière. » C’est par ce communiqué publié dans la nuit de mardi à mercredi que l’OM a mis fin à son aventure commune avec Roberto De Zerbi. Le technicien italien ne sera donc pas allé au bout de son contrat, qui devait initialement s’achever à l’été 2027.

🚨 « 𝗔𝗥𝗥𝗘̂𝗧𝗘𝗭 𝗗𝗘 𝗖𝗔𝗦𝗦𝗘𝗥 𝗟𝗘𝗦 𝗖*𝗨𝗜𝗟𝗟𝗘𝗦 𝗔𝗨𝗫 𝗚𝗘𝗡𝗦. 𝗩𝗢𝗧𝗥𝗘 𝗖𝗟𝗨𝗕 𝗩𝗢𝗨𝗦 𝗟𝗘 𝗗𝗘́𝗧𝗥𝗨𝗜𝗦𝗘𝗭, 𝗩𝗢𝗨𝗦 𝗟’𝗔𝗜𝗠𝗘𝗭 𝗠𝗔𝗟 😡 »



Le message salé de Daniel Riolo aux supporters de l’OM 🥶 :



« 𝗝’𝗮𝗶 𝗲𝗻𝘃𝗶𝗲 𝗱𝗲 𝗺’𝗮𝗱𝗿𝗲𝘀𝘀𝗲𝗿… pic.twitter.com/VagPZaVHrk — BeFootball (@_BeFootball) February 11, 2026

De Zerbi avait pris sa décision il y a quelques jours Mardi, Roberto De Zerbi était présent à la Commanderie pour l’entraînement de l’OM, qu’il n’avait toutefois pas dirigé. À ce moment-là, l’Italien avait déjà pris sa décision et cela remontait d’ailleurs "probablement le soir même du match à Paris", selon un intime du staff cité par RMC Sport. La défaite 5-0 contre le PSG a visiblement été la goutte de trop pour l’ancien entraîneur marseillais.