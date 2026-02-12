L’OM se sépare de De Zerbi, un intime dévoile le moment qui a tout fait basculer

Pour la fin de la saison, l’OM devra faire sans Roberto De Zerbi. L’entraîneur italien a été remercié dans la nuit de mardi à mercredi soir, à cause des mauvaises performances du club phocéen dernièrement. Depuis quelques jours, le technicien de 46 ans semblait avoir pris sa décision et un de ses intimes a dévoilé le moment qui a tout fait basculer.
« L’Olympique de Marseille et Roberto De Zerbi, entraîneur de l’équipe première, annoncent la fin de leur collaboration d'un commun accord. À la suite d’une concertation réunissant l’ensemble des parties prenantes de la direction du club – propriétaire, président, directeur du football et entraîneur – il a été décidé d’opter pour un changement à la tête de l’équipe première. Une décision collective, difficile, prise au terme d’une réflexion approfondie dans l’intérêt du club pour répondre aux enjeux sportifs de cette fin de saison. L’Olympique de Marseille tient à remercier Roberto De Zerbi pour son investissement, son engagement, son professionnalisme et son sérieux, marqués notamment par la 2ᵉ place obtenue lors de la saison 2024/25. Le club lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière. » C’est par ce communiqué publié dans la nuit de mardi à mercredi que l’OM a mis fin à son aventure commune avec Roberto De Zerbi. Le technicien italien ne sera donc pas allé au bout de son contrat, qui devait initialement s’achever à l’été 2027.
De Zerbi avait pris sa décision il y a quelques jours
Mardi, Roberto De Zerbi était présent à la Commanderie pour l’entraînement de l’OM, qu’il n’avait toutefois pas dirigé. À ce moment-là, l’Italien avait déjà pris sa décision et cela remontait d’ailleurs "probablement le soir même du match à Paris", selon un intime du staff cité par RMC Sport. La défaite 5-0 contre le PSG a visiblement été la goutte de trop pour l’ancien entraîneur marseillais.
La piste Beye
Maintenant que Roberto De Zerbi a quitté l’OM, le club phocéen va devoir lui trouver un remplaçant. Certaines pistes sont déjà sorties dans la presse et Habib Beye ferait notamment partie des prétendants, lui qui vient de quitter Rennes. Franck Haise fait également partie de la liste, même s’il était justement annoncé très proche du Stade Rennais dernièrement. Affaire à suivre…