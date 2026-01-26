Loi sur les réseaux sociaux : Zinedine Zidane a trouvé sa technique pour l'addiction aux écrans

Depuis le début de sa carrière, que ce soit dans le cadre de déplacements professionnels pour privés, Zinedine Zidane a eu l'occasion de voyager énormément. Un temps en avion que le champion du monde 98 souhaite utiliser de la meilleure des manières. C'est ainsi que Zizou avoue lire énormément dans les airs, de quoi approfondir certains sujets contre de terribles addictions.
Zinedine Zidane et l'avion, c'est visiblement une belle histoire. L'ancien du Real Madrid avait d'ailleurs pu en témoigner lors d'un entretien accordé à En Vols. Quid de son rapport au voyage ? « Pour moi, voyager est synonyme de prendre l’air, m’évader, voir autre chose. J’en ai encore envie, même si, avec les années, on aspire au calme. Quand j’étais plus jeune, c’était très fort », expliquant Zizou.
« Je prends de quoi bouquiner »
Et voilà que Zinedine Zidane a également ses préférences quand il s'agit de s'occuper dans un avion. Le possible futur sélectionneur de l'équipe de France est lui dans la team livre : « Je prends de quoi bouquiner, parce que là-haut, cet objet que vous tenez entre vos mains (un smartphone) reste toujours éteint. Même si maintenant, il y a la possibilité de recevoir le wifi, pour moi, ça ne capte pas en altitude (rires). J’ai toujours un stylo, je note des choses, je prends du temps pour moi ».
« On m’a envoyé un texte sur le rapport des enfants aux écrans »
Pas un adepte des écrans, Zinedine Zidane est d'ailleurs plutôt contre cette addiction et ce dès le plus jeune âge. Un combat mené par beaucoup, notamment par son fils, et qu'il valide complètement. « Je préfère lire plutôt que de regarder des films. Je rattrape mon retard parce que je suis dans ma bulle. Pas plus tard qu’hier, on m’a envoyé un texte sur le rapport des enfants aux écrans. L’avion, c’est idéal pour réfléchir à un sujet comme celui-là. Je suis grand-père depuis que mon fils a eu une petite fille. Elle a deux ans. Il ne la met pas devant les écrans et il éteint la télé en sa présence. Je pense qu’il a raison », a-t-il pu expliquer.