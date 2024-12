Officiel : Une terrible nouvelle frappe encore le RC Lens !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après Martin Satriano, victime d’une rupture des ligaments croisés d’un genou début octobre, le RC Lens a perdu un autre de ses attaquants. Will Still avait assuré que Rémy Labeau-Lascary, sorti sur blessure samedi contre Auxerre, ne souffrait que d’un coup, mais il va en réalité être absent pour plusieurs mois.

Décidément, les mauvaises nouvelles s’enchaînent pour les attaquants du RC Lens. Début octobre, les Sang et Or ont perdu Martin Satriano pour une durée de six à huit mois, prêté avec option d’achat par l’Inter Milan et victime d’une rupture des ligaments croisés du genou gauche. La semaine dernière, c’est Wesley Saïd qui a été touché au quadriceps et désormais, Rémy Labeau-Lascary est lui aussi blessé.

Le RC Lens perd un nouveau joueur sur blessure

Passeur décisif pour Neil El Aynaoui samedi lors du match nul face à Auxerre (2-2), l’attaquant âgé de 21 ans avait cédé sa place à Florian Sotoca à 10 minutes de la fin du match. Sorti en grimaçant et aidé par les soigneurs lensois, Will Still s’était malgré tout voulu rassurant concernant Rémy Labeau-Lascary, évoquant alors un simple coup. Mais en réalité, la blessure du joueur du RC Lens est bien plus grave.

« L'attaquant souffre d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche »

Comme indiqué par L'Équipe, Rémy Labeau-Lascary a réalisé une IRM ce lundi, qui a révélé une rupture des ligaments croisés de son genou gauche. Quelques minutes plus tard, le RC Lens a confirmé la mauvaise nouvelle et va devoir se passer de son attaquant pendant plusieurs mois. « Rémy Labeau-Lascary sérieusement blessé. Sorti sur blessure à la fin d'Auxerre-RC Lens l'attaquant souffre d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche. L'ensemble du club se tourne vers Rémy et lui souhaite un prompt rétablissement », ont indiqué les Sang et Or par le biais d’un communiqué. Ce qui amoindri encore un peu plus l'effectif du RC Lens, opposé au PSG le week-end prochain en 32e de finale de la Coupe de France.