Une star dit oui au PSG, «c’était trop tard»

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le départ de Gianluigi Donnarumma du Paris Saint-Germain marque la fin d’un chapitre important. Artisan majeur du sacre en Ligue des champions, l’Italien ne rentre plus dans les plans de Luis Enrique. Entre choix tactiques et timing de négociations mal maîtrisé, retour sur les raisons de cette séparation inattendue mais finalement inévitable.

Gianluigi Donnarumma quitte le PSG après trois saisons marquées par des hauts et des bas, mais aussi par une consécration suprême : la victoire en Ligue des champions la saison dernière. Arrivé libre en 2021 après un Euro flamboyant, le gardien italien avait su s’imposer comme un titulaire indiscutable, enchaînant les performances solides et décisives. Pourtant, la décision de Luis Enrique de ne plus compter sur Donnarumma dès cet été a changé la donne. Le PSG a entamé un nouveau cycle et la direction sportive souhaite mettre en place un style de jeu plus fluide dans les relances et plus sûr dans les phases de construction.

Des raisons sportives évoquées Dans ce contexte, l’arrivée annoncée de Lucas Chevalier comme nouveau numéro un n’est pas une surprise comme le suggère Lionel Charbonnier. « Oui, Donnarumma est l'un des grands artisans du PSG sur le succès de l'équipe en Ligue des champions la saison dernière. Il est une légende du club et le sera pour toujours. Maintenant, le coach, Luis Enrique, ne compte plus sur lui pour cette saison. Il a dû faire beaucoup de réajustements défensifs à cause du jeu au pied de l'Italien, qui a parfois posé des problèmes et ça, ça l'a beaucoup contrarié. S'il ne souhaite plus poursuivre avec lui, ce n'est pas à cause de son niveau, mais c'est qu'il souhaite améliorer son jeu de façon globale. Chevalier fera au moins aussi bien dans les buts et lui apportera d'autres garanties quant à ses sorties de balle dans les 20 derniers mètres. » a déclaré le champion du monde 1998.