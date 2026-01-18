Un phénomène du PSG en pleine rupture, le rêve à l'étranger !

Amadou Diawara

Ce dimanche soir, le Sénégal et le Maroc vont se disputer la Coupe d'Afrique des Nations. S'il a choisi de représenter les Lions de la Teranga, Ibrahim Mbaye a également des origines marocaines. D'après ses parents, affronter les Lions de l'Atlas en finale de la CAN est donc un rêve pour lui.

La finale de la Coupe d'Afrique des Nations est programmée ce dimanche soir à 20 heures, et ce, au Prince Moulay Abdellah Stadium de Rabat. Pour ce dernier rendez-vous de la compétition, le Sénégal va affronter le Maroc.

«Le Sénégal et le Maroc sont les deux nations d’Ibrahim» International sénégalais, Ibrahim Mbaye a des origines marocaines du côté de sa mère. Cette finale de la CAN a donc une saveur particulière pour le crack du PSG. « Il y a de la fierté dans le fait de le voir jouer dans le pays de sa mère et de représenter le pays de son père. C’est extra pour tout le monde ! Pour nous, c’est la finale rêvée : le Sénégal et le Maroc sont les deux nations d’Ibrahim. Mais on ne se chambre pas du tout, on est tous pour le Sénégal ! Ce qui nous impressionne le plus chez lui, c’est son adaptation et sa maturité », a confié Yasmine, la mère d'Ibrahim Mbaye, lors d'un entretien accordé à RMC Sport ce samedi.