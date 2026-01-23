Un attaquant débarque à Paris : Annonce officielle au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après la défaite contre le Sporting CP, Luis Enrique a insisté sur le manque de profondeur de son effectif, notamment à cause des blessés qui ne sont pas tous revenus à la compétition. Par conséquent, l'entraîneur du PSG attend des renforts, et cela tombe bien puisqu'un attaquant a rejoint le groupe parisien.

Depuis le début de la saison, le PSG n'est pas épargné par les blessures et les nombreuses absences. Contre le Sporting CP mardi soir, Luis Enrique regrettait même l'absence de solutions sur son banc de touche qui ne comptait que 5 joueurs de champ. Mais le coach parisien a reçu une bonne nouvelle.

Ibrahim Mbaye de retour, c'est officiel ! En effet, la CAN 2025 ayant pris fin, le PSG peut compter sur le retour de ses joueurs africains. Ainsi, bien qu'Achraf Hakimi soit toujours absent, Luis Enrique va pouvoir utiliser Ibrahim Mbaye contre Auxerre ce vendredi soir. Le PSG a effectivement dévoilé son groupe officiel pour le déplacement à l'Abbé-Deschamps, et l'ailier sénégalais est bien présent. Un renfort nécessaire pour le club de la capitale.