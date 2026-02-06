Retour sur l’affaire PSG : «J’aurais dû dire la vérité», ce joueur très connu balance tout !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Très actif à chaque période de mercato, le PSG n'a pas chômé dans son recrutement, d'autant qu'il a déboursé de grosses sommes depuis le rachat du club par le Qatar il y a quinze ans. D'ailleurs, en janvier 2012, un célèbre joueur devait débarquer en provenance d'Italie, mais son transfert au PSG a échoué à la dernière minute et il a tenu à mettre les choses au clair sur cette affaire.

Depuis le rachat du PSG par le Qatar en 2011, nombreuses sont les stars à avoir été recrutées au fil des années par le club francilien : Zlatan Ibrahimovic, Thiago Silva, Kylian Mbappé, Neymar, Lionel Messi... Les grands noms se sont succédés au Parc des Princes. D'ailleurs, quelques mois seulement après le début de cette ère QSI au PSG, en janvier 2012, un buteur brésilien de renom était passé à deux doigts de débarquer en fanfare au club en provenance du Milan AC. Une affaire qui avait fait beaucoup de bruit à l'époque : Alexandre Pato.

« Je voulais y aller au PSG » Le transfert de l'international auriverde au PSG semblait totalement bouclé, mais tout a capoté à la dernière minute. Et dans un entretien pour The Players Tribune en 2022, Alexandre Pato a vidé son sac sur cette affaire au PSG avec ce deal avorté : « J’aurais dû dire la vérité à tout le monde. Vous vous souvenez de l’histoire du PSG ? Galliani (vice-président de l’AC Milan, ndlr) était en Angleterre pour récupérer Carlos Tévez, et le PSG m’a fait une offre incroyable. Je voulais partir – Carlo Ancelotti était là au PSG – mais Silvio (Berlusconi) m’a dit de rester. J’étais blessé, alors les fans ont dit : ‘Ooohh, Pato ne voulait pas partir ! Avec Carlos Tévez, on serait champions !’ La presse est devenue folle. Moi, j’étais comme ça : ‘Quoi ? Je voulais y aller au PSG!’ Je n’ai pas joué la Coupe du monde 2010 », indique l'ancien buteur brésilien, retraité des terrains depuis 2024.