PSG : «Très difficile à avaler» : Un taulier de Luis Enrique est dégoûté !

Le Paris Saint-Germain avait un pied en finale. Toutefois, le réalisme et les montants des buts du Borussia Dortmund ont fui les hommes de Luis Enrique. La bande de Kylian Mbappé et de Marquinhos était donc éliminée en demi-finale de la Ligue des champions par le Borussia Dortmund. Un énorme regret qui habite encore Vitinha près d'un an plus tard...

Pour la dernière pige de Kylian Mbappé, le PSG avait la possibilité de faire quelque chose de grand, à savoir rafler la première Ligue des champions de son histoire. Ce ne fut pas le cas malgré un parcours jusqu'aux demi-finales de la C1 après être sorti du groupe de la mort face à Newcastle, l'AC Milan et le Borussia Dortmund. La Real Sociedad et le FC Barcelone ont été les victimes du PSG pendant la phase à élimination directe.

«La Ligue des champions fait encore mal et fera mal pendant longtemps»

Cependant, le Borussia Dortmund s'est mis en travers de la route du PSG pour Wembley, lieu de la finale. Le Paris Saint-Germain a atteint le dernier carré de la compétition et s'est incliné devant le réalisme du BvB (1-0 et 1-0) pendant les deux matchs. Vitinha avoue avoir particulièrement mal vécu cet épisode. « C'était presque une saison parfaite. Presque, parce que la Ligue des champions fait encore mal et fera mal pendant longtemps ».

«Il a été très difficile d'avaler cette grande déception»

En interview pour The Times, le milieu de terrain du PSG a assuré ne pas vraiment avoir digéré ce mauvais moment, si proche du but. « Nous avons vraiment eu l'impression que c'était à nous. Nous avons tout fait pour être en finale. En finale, tout peut arriver. Il a été très difficile d'avaler cette grande déception ».