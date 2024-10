PSG : Riolo annonce une «guerre terrible»

Axel Cornic

Rien ne va plus entre le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé, qui est parti en fin de saison dernière pour rejoindre le Real Madrid. Les deux camps semblent en effet se livrer une guerre sans merci et l’affaire récemment dévoilée par la presse suédoise ne serait qu’un épisode d’une longue série.

On dit que l’amour dure trois ans. Dans le cas de Kylian Mbappé et le PSG ça a été sept, mais ce qui est certain c’est que leur séparation est bel et bien actée. Mais elle ne s’est pas faite de la meilleure des façons, puisque les deux parties sont en conflit ouvert depuis quelques temps et pas seulement sur le plan juridique.

« Depuis l’été dernier, on sait qu’entre les deux parties on se livre une guerre terrible »

Comme l’a confirmé Daniel Riolo au micro de RMC Sport, la tensions est bien à son paroxysme entre Kylian Mbappé et le PSG. « Depuis l’été dernier, on sait qu’entre les deux parties on se livre une guerre terrible avec un pourrissement de la situation et une volonté de salir l’image du joueur. On l’a dit plein de fois » a annoncé le sniper de l’After Foot, qui a effectivement souvent pointé du doigt les relations délétères entres la star française et son ancien club.

« Il y a de plus en plus d’affaires qui sortent, et je vous préviens, il y en a d’autres qui vont sortir »

« Quand on le dit, on est accusé de prendre parti. Non, on s’en tient à relater des faits et à donner des informations » a poursuivi Riolo, avant de lancer un grand avertissement au sujet du conflit opposant Mbappé au PSG. « D’ailleurs, il y a de plus en plus d’affaires qui sortent, et je vous préviens, il y en a d’autres qui vont sortir, parce qu’on est arrivé à un stade où, côté Qatar, on veut tout déballer et que côté Mbappé on est prêt à tout pour se défendre et répliquer. Donc le feuilleton n’est pas terminé ».