PSG : Ousmane Dembélé en Arabie Saoudite, c’est le drame !

Au cours des derniers jours, l’avenir d’Ousmane Dembélé au PSG a été très commenté. Le Ballon d’Or 2025 voit son nom être évoqué du côté de l’Arabie Saoudite notamment. Pour l’ancien milieu de terrain Jérôme Rothen, un tel départ pour l’international Français serait un véritable drame pour les jeunes générations.

Auteur d’une saison exceptionnelle en 2024-2025 avec le PSG, Ousmane Dembélé restera-t-il encore quelques années dans la capitale ? Alors que son bail actuel le liant au club parisien expire en 2028, le Français est en plein cœur d’une négociation avec Paris afin de prolonger l’aventure.

Dembélé vers l’Arabie Saoudite ? Le nom du Ballon d’Or 2025 commence ainsi à être associé à d’autres clubs à l’étranger, et notamment en Arabie Saoudite, qui pourrait lui proposer un pont d’or dans les années à venir. Pour Jérôme Rothen, un exil de Dembélé au Moyen-Orient serait un véritable désastre. « Quand tu as le Ballon d’Or, tu rentres dans un cercle très fermé. Toutes tes performances sont encore plus scrutées et observées », a d’abord lancé l’ancien du PSG (2004-2010) au micro de son émission Rothen S’enflamme.