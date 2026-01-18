PSG : Luis Enrique dit non, une offre va partir !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Arrivé en 2023 au PSG, Kang-In Lee n’a jamais dépassé le statut de remplaçant au sein du collectif de Luis Enrique. Sur ce mois de janvier, le Sud-Coréen est convoité par l’Atlético de Madrid qui souhaite le recruter. Mais alors que le coach parisien ne souhaite pas s’en séparer, les dirigeants pourraient même lui proposer un nouveau contrat.

Le PSG pourrait boucler un départ sur ce mercato hivernal. Faisant partie de l’effectif depuis 2023, Kang-In Lee n’a jamais véritablement fait l’unanimité au sein du club parisien. Remplaçant utile aux yeux de Luis Enrique, le Sud-Coréen est désormais convoité par l’Atlético de Madrid, comme l’a révélé AS et confirmé l’Equipe ce samedi.

Luis Enrique ne veut pas perdre Lee Le joueur de 24 ans lui, ne serait pas contre l’idée d’aller chercher du temps de jeu loin du PSG. Cependant, comme l’indique l’Equipe, Luis Enrique lui, est opposé à l’idée d’un départ du numéro 19 qu’il considère comme important dans l’effectif. Pourtant, les « Colchoneros » seraient disposés à offrir 40M€ pour le recruter sur ce mois de janvier.