PSG : Le procès avec un champion du monde 1998 !

L'été dernier, le PSG a décidé de miser sur Lucas Chevalier et Illia Zabarnyi, recruté au total pour plus de 100M€. Un recrutement qui est loin de faire l'unanimité pour le moment et qui a fait l'objet d'un débat sur RMC dans la séquence «Le Procès» de Rothen s'enflamme. L'occasion pour un champion du monde 1998 de donner son avis.

C'est un mercato minimaliste en terme de quantité que le PSG a bouclé l'été dernier. Le club de la capitale a effectivement recruté deux joueurs, mais a déboursé plus de 100M€ pour Lucas Chevalier et Illia Zabarnyi. Et jusqu'ici, difficile d'affirmer qu'il s'agit d'une réussite. Quoi qu'il en soit cela a fait l'objet d'un débat dans l'émission Rothen s'enflamme sur RMC. Le sujet était : « Procès de Luis Campos qui s’est trompé sur Zabarnyi et Chevalier ». Et Christophe Dugarry a un avis très tranché sur la question.

Dugarry fait le procès de Campos « Ils ont pris deux mecs pour entrer dans le puzzle du Paris Saint-Germain. Ça fait pas clic, ça ne marche pas ! Rien n’est jamais irréversible. Mais, pour l’instant, Luis Campos et Luis Enrique sont déçus par leurs joueurs et ils ne les attendaient pas à ce niveau à ce moment de la saison. Je pense qu’ils espéraient eux aussi que ça se passe un petit peu mieux. A ce jour, je pense que Luis Campos s’est trompé », lâche le champion du monde 1998 au micro de Rothen s'enflamme sur RMC avant de poursuivre.