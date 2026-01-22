Ibrahimovic insulte un joueur du PSG, Lucas Chevalier a eu chaud !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Face à Sporting Portugal, Lucas Chevalier a encore perdu des points. Depuis son arrivée au PSG, le gardien enchaine les erreurs et ça lui vaut de plus en plus de critiques. Alors que le vestiaire parisien semble être bienveillant avec l’ancien du LOSC, à une autre époque, Chevalier aurait reçu un autre traitement. Notamment de la part de Zlatan Ibrahimovic.

L’été dernier, le PSG a fait un choix fort : remplacer Gianluigi Donnarumma par Lucas Chevalier. Luis Enrique voulait le gardien français et il l’a eu. Mais était-ce la bonne décision ? Les performances de l’ancien gardien du LOSC ne parlent clairement pas en sa faveur depuis le début de la saison. Et face au Sporting Portugal, Chevalier s’est rendu coupable d’une nouvelle erreur, lui faisant perdre encore de nombreux points.

« Des cadres comme "Ibra" pouvaient être hyper durs » Les critiques s’accumulent à l’encontre de Lucas Chevalier, mais voilà qu’au sein du vestiaire du PSG, on ne semble pas vouloir enfoncer l’international français. Ça aurait été complètement différent à l’époque de Zlatan Ibrahimovic. « On est dans un contexte différent d'une époque où des cadres comme "Ibra" pouvaient être hyper durs par exemple. Je me souviens l'avoir entendu dire à Salvatore Sirigu : « T'es nul ! » Là, on a des personnalités différentes avec de vrais gentils. Marquinhos peut te faire un regard sombre mais ça restera bienveillant », a raconté un salarié du PSG à L’Equipe.