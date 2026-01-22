Ibrahimovic insulte un joueur du PSG, Lucas Chevalier a eu chaud !

Face à Sporting Portugal, Lucas Chevalier a encore perdu des points. Depuis son arrivée au PSG, le gardien enchaine les erreurs et ça lui vaut de plus en plus de critiques. Alors que le vestiaire parisien semble être bienveillant avec l’ancien du LOSC, à une autre époque, Chevalier aurait reçu un autre traitement. Notamment de la part de Zlatan Ibrahimovic.
L’été dernier, le PSG a fait un choix fort : remplacer Gianluigi Donnarumma par Lucas Chevalier. Luis Enrique voulait le gardien français et il l’a eu. Mais était-ce la bonne décision ? Les performances de l’ancien gardien du LOSC ne parlent clairement pas en sa faveur depuis le début de la saison. Et face au Sporting Portugal, Chevalier s’est rendu coupable d’une nouvelle erreur, lui faisant perdre encore de nombreux points.
« Des cadres comme "Ibra" pouvaient être hyper durs »
Les critiques s’accumulent à l’encontre de Lucas Chevalier, mais voilà qu’au sein du vestiaire du PSG, on ne semble pas vouloir enfoncer l’international français. Ça aurait été complètement différent à l’époque de Zlatan Ibrahimovic. « On est dans un contexte différent d'une époque où des cadres comme "Ibra" pouvaient être hyper durs par exemple. Je me souviens l'avoir entendu dire à Salvatore Sirigu : « T'es nul ! » Là, on a des personnalités différentes avec de vrais gentils. Marquinhos peut te faire un regard sombre mais ça restera bienveillant », a raconté un salarié du PSG à L’Equipe.
La malédiction de la première saison au PSG ?
Aujourd’hui, Lucas Chevalier peut notamment compter sur le soutien de Luis Enrique au PSG. En conférence de presse, l’entraîneur parisien a confié à propos de son gardien vivement critiqué : « À chaque fois qu’on signe un joueur, quoi qu’il fasse, il sera critiqué lors de sa première saison. Cela s’est passé avec Bradley Barcola, Désiré Doué et beaucoup de joueurs. On a signé trois joueurs, mais c’est normal qu’il y ait des critiques. Quand tu arrives dans une équipe de ce niveau, c’est habituel, il faut savoir affronter ça. Je suis content de ce que j’ai vu chez eux ».