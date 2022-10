Foot - PSG

PSG : Le grand Messi est de retour, le vestiaire de Galtier s’enflamme

Publié le 7 octobre 2022 à 03h30

Arthur Montagne

Auteur d'un excellent début de saison, Lionel Messi semble enfin avoir digéré son départ de Barcelone et brille au PSG. Pour le plus grand bonheur des Parisiens. Après le nul contre Benfica (1-1), Marquinhos et Marco Verratti n'ont pas tari d'éloges pour La Pulga.

Enfin ! Après une saison plus que poussive, Lionel Messi impressionne depuis le début de l'exercice en cours. Et il a de nouveau fait forte impression mercredi soir à l'occasion du déplacement sur la pelouse de Benfica (1-1). Buteur, l'Argentin a également brillé dans le jeu bien qu'il n'ait pas permis au PSG de s'imposer. Mais au sein du vestiaire, on est ravi du retour du grand Messi.

«J’espère que Leo Messi va être bon toute la saison»

« Oui, c’est différent, notamment par ce qu’il fait sur le terrain. Je pense que durant la première saison, après ce gros changement de contexte, il lui fallait un peu de temps. Même les grands joueurs en ont besoin, d’autant plus après autant de saisons dans un club. Aujourd’hui, il se sent beaucoup plus à l’aise, et l’équipe joue bien. Il évolue dans une position qu’il apprécie et l’avantage. Nous devons continuer parce que la saison est longue. Nous devons être réguliers et enchaîner les matches, ça va être important. J’espère que Leo Messi va être bon toute la saison et qu’il va nous aider à aller chercher des titres », assure Marquinhos au micro de Canal+ .

«Il a encore fait un gros match»