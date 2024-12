PSG : La signature de Luis Enrique validée en Arabie Saoudite !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

La signature de la prolongation de contrat de Luis Enrique avec le PSG semble déjà actée en coulisses et devrait bientôt être officialisée si l'on en croit les dernières tendances. Et Danilo Pereira, qui a quitté le club de la capitale pour s'engager en Arabie Saoudite l'été dernier, valide cette décision puisqu'il estime qu'Enrique est l'entraîneur idéal pour atteindre les objectifs du PSG.

Actuellement engagé jusqu'en juin 2025 avec le PSG, Luis Enrique va bientôt fixer son avenir puisqu'il aurait d'ores et déjà signé une prolongation de contrat avec le club de la capitale, ce qui garantirait donc sa présence jusqu'en 2027. Un choix qui devrait faire débat étant donné que le coach espagnol est encore loin de faire l'unanimité sur le banc du PSG, mais aux yeux de Danilo Pereira, Enrique est l'homme de la situation à Paris.

Danilo valide pour Luis Enrique

L'ancien milieu de terrain portugais du PSG, transféré l'été dernier du côté d'Al-Ittihad en Arabie Saoudite, estime que le club francilien a tout intérêt à se projeter sur l'avenir avec Luis Enrique : « C’est un très bon coach. Il a des idées très claires. Parfois, on peut avoir l’impression qu’il n’écoute pas les gens. Il est dans son truc car il croit vraiment en son travail ! Il aime conserver le ballon, fatiguer l’adversaire. C’est un coach qui peut amener beaucoup d’expérience. Mais il faut du temps, et à Paris, on en manque un peu. Les gens sont pressés. À Paris, on a tendance à douter un peu. Et il ne faut pas douter. Un projet ne dure pas six mois ou un an. Il faut avoir une vision sur le long terme », confie Danilo dans les colonnes du Parisien.

« C’est la bonne personne »

« Le bon coach pour le PSG ? Oui, c’est la bonne personne. Il a un caractère très très fort et Paris a besoin de gens qui se font écouter. Luis Enrique a des idées pour faire progresser un projet qui dure dans le temps. C’est important qu’il ait le soutien du club et des supporters même si on n’aime pas le caractère », poursuit Danilo Pereira au sujet de Luis Enrique.